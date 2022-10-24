Чехія позиватиметься до "Газпрому" через зрив постачання газу

Чеська енергетична компанія EZ звернеться до міжнародного арбітражу з позовом до російського "Газпрому", де вимагатиме компенсацій за перебої у поставках природного газу впродовж 2022 року.

Про це заявив генеральний директор компанії Даніель Бенеш в ефірі Чеського телебачення (ČT), передає Укрінформ.

За його словами, наразі неможливо вести переговори з "Газпромом" щодо поставок на наступний рік, й міжнародний арбітраж у цій ситуації – єдиний можливий крок.

"У той момент, коли хтось не виконує контракт, який у вас є, важко говорити про щось, окрім компенсації збитків", – наголосив Бенеш, відповідаючи на запитання, чи веде ČEZ переговори з російським "Газпромом" про постачання на 2022 рік.

Збитки ČEZ він оцінив у розмірі приблизно від сотень мільйонів до мільярда чеських крон.

Як повідомлялося, український "Нафтогаз" 9 вересня оголосив про подання прохання про арбітраж проти російського "Газпрому" до Міжнародного арбітражного суду, щоб витребувати з російської компанії кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.



Глава "Нафтогазу" нагадав, що транзитний контракт 2019 був підписаний на умовах "качай або плати". Водночас "Газпром" із травня платить менше, ніж передбачає угода.



"Газпром" 27 вересня 2022 року пригрозив "Нафтогазу" запровадженням санкцій та призупиненням здійснення фінансових операцій через розпочатий українською компанією новий міжнародний арбітраж.