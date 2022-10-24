Світло повернули більшості з 1,5 мільйона абонентів після суботньої атаки РФ, – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" та операторам систем розподілу на вечір неділі вдалося повернути електрику більшості з 1,5 млн споживачів, відключених від мережі через масовані повітряні удари російських військ 22 жовтня.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону в неділю, передає Інтерфакс-Україна.



"Із вчора вдалося стабілізувати ситуацію в багатьох регіонах. Більшість споживачів заживлені, зокрема з тих 1,5 млн абонентів, які були відключені вчора", – сказав він.



За його словами, найважчою у цей день залишалася ситуація у Черкаській та Кіровоградській областях, а також протягом усього дня залишалися без енергопостачання деякі населені пункти у Хмельницькій, Волинській, Рівненській областях.



"Були проблеми із заживленням окремих районів, зокрема міста Умань, тому зараз енергетики продовжують працювати, щоб вирішити цю проблему", – уточнив Кудрицький, додавши, що у всіх цих областях продовжуються відновлювальні роботи, споживачі поступово підключаються до енергомережі.



Він зазначив, що спеціалістів для ремонтів вистачає, хоча деякі бригади працюють більше доби, але ніхто не має наміру зупинятися.



При цьому Кудрицький наголосив, що "це абсолютно безпрецедентний масштаб терористичних атак на енергосистему".



Коментуючи питання щодо можливості імпорту електроенергії, глава "Укренерго" припустив, що під час цієї кризи, безумовно, можуть розглядатися сценарії імпорту електроенергії з Європи для підтримки української енергосистеми.



"Ми оперативно відстежуватимемо ситуацію і шукатимемо механізми для залучення імпортованої електроенергії для балансування, якщо дефіцит потужності буде тривалим, і ми бачитимемо, що імпорт може виправити ситуацію", – пояснив він.



Водночас Кудрицький вкотре наголосив, що сам факт запровадження відключень свідчить про те, що ситуація перебуває під контролем, оскільки відключення і є саме інструментом для балансування, який, ймовірно, застосовуватиметься і надалі.