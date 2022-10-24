Євросоюз досяг енергетичної незалежності від Росії, – єврокомісар

Європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу успішно вдалося досягти енергетичної незалежності від Росії.

Про це Бретон заявив в інтерв’ю французькій радіостанції RTL, передає Європейська правда.

"Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу. Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від Росії. Ми залежали на 40%, а тепер – лише на 7%", – сказав Бретон, нагадавши, що на початку повномасштабного вторгнення досягнення енергонезалежності ЄС від РФ прогнозувалося до 2027 року.

Також єврокомісар наголосив, що Росія більше не є надійним партнером для Росії, а Європі вдалося замінити 155 млрд кубометрів газу з інших джерел. Водночас вартість цього газу зросла.

Нагадаємо, в липні, через надвисокі ціни на енергоносії й загрозу стабільному постачанню газу країни ЄС домовилися добровільно скоротити споживання газу на 15%, порівняно з середнім показником останніх 5 років. Якщо ситуація стане дуже складною, вимога економії може стати обов’язковою.

Раніше повідомлялося, що лідери Євросоюзу в ході дводенного саміту Європейського Союзу, який стартував 20 жовтня в Брюсселі, не змогли домовилися про встановлення обмежень цін на газ, але продовжать пошук компромісу для стримування зростання цін на енергію.