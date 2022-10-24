TikTok обмежить прямі трансляції тільки для дорослих

Соціальна мережа TikTok оновлює свою систему прямих трансляцій, щоб обмежити дітей у прямому ефірі та дозволити творцям охоплювати лише дорослих.

Про це пише The Verge, передає AIN.UA.

Зараз усі користувачі, які мають від 1 тис. підписників і віком від 16 років можуть розпочинати пряму трансляцію на TikTok. Люди від 18 років можуть надсилати й отримувати "чайові" – це один із способів заробітку творців на платформі. Починаючи з 23 листопада лише користувачі віком від 18 років зможуть проводити пряму трансляцію.

Наразі прямі трансляції розміщуються на сторінці користувача "Для вас" і на окремій стрічці, яку користувачі можуть гортати. TikTok каже, що трансляції лише для дорослих можна використовувати для комедійних шоу або обговорень життєвого досвіду, про який краще не чути дітям.

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TikTok Live стає ключовою частиною використання платформи та джерелом доходу для компанії. Минулого місяця Rest of World повідомили, що ByteDance, якій належить TikTok, співпрацює з агентствами впливу, які навчають творців вести прямі трансляції та спонукають глядачів давати їм чайові. За даними Rest of World, дохід від віртуальних подарунків розподіляється між творцем, TikTok, і агентством.

Прямі трансляції також були місцем для шахрайства та дезінформації, наприклад, коли стрімери розповсюджували фейкові кадри про війну РФ в Україні.

На додаток до нових оновлень безпеки, TikTok анонсував нові інструменти для творців, які проводять прямі трансляції на платформі. По-перше, творці тепер можуть вести пряму трансляцію з п’ятьма гостями, використовуючи різні варіанти компонування. TikTok також повідомляє, що оновлює функцію фільтрації ключових слів для прямих трансляцій, щоб надсилати організаторам нагадування про необхідність додати заблоковані ключові слова та пропонувати інші слова, які вони можуть захотіти відфільтрувати.