У світі створюється тіньовий флот російських нафтових танкерів для обходу санкцій, – Bloomberg

У світі формується величезний тіньовий флот танкерів із невідомими власниками, щоб обійти санкції ЄС щодо експорту сирої нафти, які почнуть діяти вже 5 грудня.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Економічна правда.

Зазначається, що велика частина російських потоків буде оброблятися складною мережею кораблів, власників, портів і безпечних проходів, де домінують організації, які все ще бажають мати справу з Росією.

"Якщо ви подивіться, скільки кораблів було продано за останні шість місяців невідомим покупцям, стане цілком зрозуміло, що цей флот створюється саме для цього", – сказав генеральний директор Maersk Tankers A/S Крістіан Інгерслев у Копенгагені, який керує флотом зі 170 кораблів, жоден із яких не обслуговує Росію.

Після того, як санкції почнуть діяти, основними ринками збуту для РФ стануть Китай та Індія.

Додатковими труднощами для Росії буде пошук галузевих стандартів страхування, оскільки правила ЄС у поточній редакції свідчать, що танкеру в будь-якій точці світу не буде дозволено отримати доступ до страховиків та перестраховиків блоку для будь-яких майбутніх вантажів російської нафти.

За оцінками суднового брокера Braemar, щоб підтримувати 4 млн барелів на день російського експорту на Далекий Схід, РФ необхідно накопичити велику кількість суден, які раніше займалася перевезенням іранської та венесуельської нафти.

Раніше повідомлялося, що ставки фрахту танкерів для транспортування скрапленого природного газу продовжують бити рекорди, і експерти очікують їхнього подальшого підйому з урахуванням наближення зими.