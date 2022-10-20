АМКУ розпочав справу щодо оформлення пакування псевдомоцарели
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Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи щодо ТОВ "Террафуд". Підприємство виготовляло та розповсюджувало сирний продукт, оформлення упаковки якого могло ввести в оману споживачів.
Про це йдеться в повідомленні АМКУ.
Справу відкрито за скаргою споживача, який, купуючи продукт Mozzaretta виробництва ТОВ "Террафуд", через схожий напис на пакуванні та оформлення упаковки в кольорах італійського прапора сплутав його з традиційним сиром моцарела.
Під час розгляду заяви було встановлено, що розміщений на лицьовій стороні упаковки домінуючий напис латиницею Mozzaretta, зокрема, шрифт цього напису (букви "TT" є візуально є подібними до "LL"), може створити у споживача хибне враження, щодо способу виготовлення та складу продукту.
Справжній сир моцарела, відповідно до Міжнародного Стандарту (Кодексу Аліментаріус) може містити закваски з молочних та/або ароматоутворюючих бактерій, культури нешкідливих мікроорганізмів, сичужні або інші безпечні молокозсідальні ферменти, замінник кухонної солі, оцет, борошно та крохмаль. А в деяких випадках – безпечні барвники, регулятори кислотності, стабілізатори та консерванти.
Натомість у складі продукту Mozzaretta є, зокрема, жири немолочного походження, що також не відповідає статті 1 закону України "Про молоко та молочні продукти".
АМКУ зазначає, що розміщення ТОВ "Террафуд" на упаковці свого продукту домінуючого напису латиницею Mozzaretta в поєднанні зі способом оформлення пакування може створювати хибне враження у споживача та вплинути на його намір придбати продукт цього суб’єкта господарювання. Такі дії містять ознаки порушення закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", тож розпочато розгляд відповідної справи.
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