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Україна та Швейцарія домовилися про партнерство у сфері цифрової трансформації
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Україна та Швейцарія підписали Меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації.
Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.
"Між Україною та Швейцарією підписано Меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації. Плануємо поглибити нашу співпрацю для сприяння відновленню України через цифровізацію", – сказано в повідомленні.
Також окремо обговорювались можливості допомоги Швейцарії в підтримці діджиталізації та допомоги у відновленні телекомунікаційних систем на щойно деокупованих територіях нашої держави.
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