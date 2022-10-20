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Україна та Швейцарія домовилися про партнерство у сфері цифрової трансформації

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швейцария

Україна та Швейцарія підписали Меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

"Між Україною та Швейцарією підписано Меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації. Плануємо поглибити нашу співпрацю для сприяння відновленню України через цифровізацію", – сказано в повідомленні.

Також окремо обговорювались можливості допомоги Швейцарії в підтримці діджиталізації та допомоги у відновленні телекомунікаційних систем на щойно деокупованих територіях нашої держави.

Автор: Галина Ялівець
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