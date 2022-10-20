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арешт (786) застава (250) Антикорупційний суд (561) Максим Микитась (136)

Справа про рекордний хабар: Суд арештував Микитася із заставою у 260 мільйонів

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микитась

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього нардепа Максима Микитася, викритого на спробі підкупу міського голови Дніпра Бориса Філатова за 22 мільйони євро, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 260 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Якщо Микитась не внесе заставу, він перебуватиме у СІЗО до 16 грудня.

Як повідомлялося, Микитася затримали 18 жовтня.

Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі"). 

За даними слідства, у жовтні колишній народний депутат запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро", – вказували у НАБУ.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.

В НАБУ не уточнювали прізвища затриманого екснардепа, вказавши лише на його причетність до управління держкомпанією "Укрбуд" та те, що він вже є обвинуваченим в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається у суді. Таким чином, ймовірно йдеться про Максима Микитася.

Автор: Михайло Орлюк
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Дуже ймовірний взаємний корисний зв'язок з мером м. Чернігів.
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20.10.2022 23:37 Відповісти
Мітрофана знайшли, можна починати шоу для домогосподарок.
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20.10.2022 23:43 Відповісти
у нас люди без будинків залишилися, мають тепер як коти бездомні по підвалах з дітлахами маятися, а тут курву відпускають за смішні гроші застави, замість витрусити з цього уйоб...ща всі гроші і купити людям хоч модульні будинки. А як ця підорва п"ятами накива, суд буде за це відповідати? А дідька!, вони ні за що не відповідають, йо..ні "нєбожітєлі"!
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20.10.2022 23:52 Відповісти
Хотів дати хабаря 22 лимони. Але за 6 з гаком застави можеш бути вільним. Все чесно.... І у судді раптом з'явилася хатинка під Києвом....
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21.10.2022 05:21 Відповісти
скоріше всього десь на женевському озері
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21.10.2022 07:09 Відповісти
Цензоре, може вже годі показувати цей тупий захладний **.льник? Більше нічого показати , нічого обговорювати, більше жодних проблем?
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21.10.2022 11:19 Відповісти
Вельмишановний Орест!
Показувати образіну цього виродка--- потрібно . оскільки він--- це типовий образ обраної .нами ж. влади ... І описувати їх
гешефти. а тим більше в той час .коли патріотична україна /у надзусиллях / веде бій за саме наше існування---це актуально...Щоб врешті--- решт .мурло-- міщаніна/ як виборець--73%/ знав .яку гидоту він привів нами помикати... Тупизну і менталітет народу потрібно змінити за будь. яку ціну... /за це . сьогодні .найкращі життя віддають.../
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21.10.2022 14:21 Відповісти
СУКИ ПРОДАЖНЫЕ !!!
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26.10.2022 10:50 Відповісти
 
 