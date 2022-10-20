Справа про рекордний хабар: Суд арештував Микитася із заставою у 260 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього нардепа Максима Микитася, викритого на спробі підкупу міського голови Дніпра Бориса Філатова за 22 мільйони євро, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 260 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Якщо Микитась не внесе заставу, він перебуватиме у СІЗО до 16 грудня.

Як повідомлялося, Микитася затримали 18 жовтня.

Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

За даними слідства, у жовтні колишній народний депутат запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро", – вказували у НАБУ.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.

В НАБУ не уточнювали прізвища затриманого екснардепа, вказавши лише на його причетність до управління держкомпанією "Укрбуд" та те, що він вже є обвинуваченим в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається у суді. Таким чином, ймовірно йдеться про Максима Микитася.