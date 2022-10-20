Для припинення відключень потрібно зменшити споживання електроенергії на 20%, – Міненерго

Добровільне скорочення споживання електроенергії хоча б на 20% допоможе стабілізувати роботу української енергосистеми після масованих російських обстрілів та дозволить уникнути примусових відключень.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

Міністр наголосив, що енергетики шукають можливості, як забезпечити достатню потужність генерації, щоб зменшити дефіцит у системі. Водночас і споживачі мають допомогти енергетикам, зменшивши споживання електроенергії протягом дня і особливо – у пікові години.

"У перші дні масованих російських ракетних атак добровільне скорочення споживання становило в середньому 10%. Водночас атаки ворога продовжуються і енергосистема потребує більшого розвантаження", – сказав Галущенко.

Він додав, що зменшити споживання електроенергії мають споживачі по всій Україні, незалежно від регіону.

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Як повідомлялося, у четвер, 20 жовтня, оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" запровадив тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській і Полтавській областях.

Нагадуємо, українців закликають обмежити споживання електроенергії з 7 ранку до 23 вечора у четвер, 20 жовтня.

Напередодні, 19 жовтня, російські війська знову завдали ударів по енергетичним об’єктам в Україні.

Зокрема, вранці середи російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, ймовірно, по "ДТЕК Криворізькій ТЕС". Пізніше місцеві ЗМІ повідомляли про влучання у Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області та Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.