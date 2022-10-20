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З "Альфа-банку" пішов генеральний менеджер

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Генеральний менеджер (СEO) "Альфа-Банк Україна" Рафал Ющак залишає посаду.

Як повідомили у пресслужбі банку, топменеджер залишає посаду через завершення контракту, пише українська редакція Forbes.

Ющак прийшов на посаду CEO "Альфа-Банку" у жовтні 2019 року.

До цього він чотири роки очолював "Альфа-Банк" (Білорусь), а з квітня 2019 року входив до складу наглядової ради українського "Альфа-Банку".

Ющак народився у Польщі. Більшість його карʼєри повʼязана з фінансовими установами саме цієї країни. У Ющака понад 25 років стажу на керівних посадах у різних банківських установах. Він очолював поради директорів та керував низкою фінансових організацій, серед яких польський банк PKO Bank Polski та ПУМБ. Також працював на керівних позиціях у Citibank (Bank Handlowy w Warszawie SA).

Нагадаємо, Нацбанк України у березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-Банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-Банк".

Автор: Михайло Орлюк
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А патріотичний львів'янин Роман Шпек не хоче залишити посаду голови наглядової ради Альфа-банку (Сенс-банку)?
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21.10.2022 00:14 Відповісти
 
 