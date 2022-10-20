Нацбанк не бачить передумов для відмови від фіксованого курсу гривні
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Національний банк України (НБУ) наразі не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні, оскільки умови для балансування його ринком без втручання Нацбанку поки що відсутні, а фіксація курсу залишається дієвим інструментом забезпечення цінової та фінансової стабільності в умовах війни.
Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Що дозволив забезпечити фіксований курс? Це насамперед стримувати зростання цін на імпортну продукцію, у тому числі на енергоносії та товари для оборони та критичної інфраструктури, сировину та обладнання для вітчизняних виробників. У свою чергу контрольовані темпи інфляції дозволяють запобігти паніку та утримати стабільність банківської системи", – сказав заступник голови Нацбанку.
Гелетій зазначив, що фіксація курсу є тимчасовою, проте назвати приблизні терміни від її відмови поки не можна, для повернення плаваючого курсу чистий продаж валюти Нацбанком має знизитися.
У цьому контексті він нагадав, що у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні, $3,96 млрд у червні та $3,4 млрд у травні.
"Крім того, останні два місяці ми спостерігаємо, що середньоденний обсяг операцій між банками без участі Національного банку не досягає навіть $40 млн, тому валютний ринок не може сам себе збалансувати", – констатував заступник голови НБУ.
Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.
Після цього курс долара в обмінниках перевищив 40 грн/$.
Своєю чергою НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою, зокрема, заборонив їм виставляти курси валют на вуличних табло.
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