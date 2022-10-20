Нацбанк не бачить передумов для відмови від фіксованого курсу гривні

Національний банк України (НБУ) наразі не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні, оскільки умови для балансування його ринком без втручання Нацбанку поки що відсутні, а фіксація курсу залишається дієвим інструментом забезпечення цінової та фінансової стабільності в умовах війни.

Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що дозволив забезпечити фіксований курс? Це насамперед стримувати зростання цін на імпортну продукцію, у тому числі на енергоносії та товари для оборони та критичної інфраструктури, сировину та обладнання для вітчизняних виробників. У свою чергу контрольовані темпи інфляції дозволяють запобігти паніку та утримати стабільність банківської системи", – сказав заступник голови Нацбанку.

Гелетій зазначив, що фіксація курсу є тимчасовою, проте назвати приблизні терміни від її відмови поки не можна, для повернення плаваючого курсу чистий продаж валюти Нацбанком має знизитися.

У цьому контексті він нагадав, що у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні, $3,96 млрд у червні та $3,4 млрд у травні.

"Крім того, останні два місяці ми спостерігаємо, що середньоденний обсяг операцій між банками без участі Національного банку не досягає навіть $40 млн, тому валютний ринок не може сам себе збалансувати", – констатував заступник голови НБУ.

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Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Після цього курс долара в обмінниках перевищив 40 грн/$.

Своєю чергою НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою, зокрема, заборонив їм виставляти курси валют на вуличних табло.