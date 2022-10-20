Путін ліквідував Федеральне агентство з туризму після оголошення мобілізації

Російський президент Владімір Путін підписав указ про ліквідацію Федерального агентства з туризму (Ростуризм), його функції передадуть Мінекономрозвитку РФ.

Документ опубліковано на російському офіційному порталі правових документів, повідомляє РБК.

Рішення прийнято "з метою вдосконалення державного управління у сфері туризму та туристської діяльності, підвищення ефективності розвитку туристичної індустрії та оптимізації структури" федеральних відомств.

Федеральне агентство з туризму створили в 2004 році, з вересня 2018 року воно знаходилося під управлінням Мінекономрозвитку, у червні 2020 року відомство передали під пряме керівництво уряду.

Читайте також: У Центробанку РФ визнали, що оголошена Путіним мобілізація серйозно вдарила по російській економіці, – Bloomberg

Як повідомлялося, Владімір Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для збільшення контингенту російських окупаційних військ в Україні 21 вересня. За даними Міноборони, планується мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.