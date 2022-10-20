Ліз Трасс подала у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії

Ліз Трасс оголосила про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії, яку вона обійняла на початку вересня.

Як повідомляє ВВС, Трасс обіймала посаду прем’єр-міністра Великої Британій найкоротший період в історії країни.

Мері Елізабет Трасс очолила британський уряд 6 вересня, змінивши на цій посаді Бориса Джонсона. На посаді прем'єра вона відзначилася суперечливою економічною політикою, пообіцявши радикально знизити податки, що викликало занепокоєння на фінансових ринках і падіння курсу фунта стерлінгів.