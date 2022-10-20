Нацбанк спрогнозував зниження облікової ставки не раніше кінця 2024 року

Національний банк України (НБУ) прогнозує збереження облікової ставки на рівні 25% до другого кварталу 2024 року із поверненням до рівня нижче 20% вже наприкінці 2024 року.

Про це свідчить оприлюднений в ході брифінгу керівництва Нацбанку прогноз щодо облікової ставки НБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно із документом, з імовірністю 30% облікова ставка з першого кварталу 2023 року перебуватиме на рівні 25-30%, а до кінця 2024 року знизиться до 18-26%.

Водночас з імовірністю 50% облікова ставка з другого кварталу 2023 року перебуватиме в діапазоні 18-39%, а до кінця 2024 року – 13-35%.

НБУ також припускає, що з ймовірністю 70% з другого кварталу 2023 року ставка перебуватиме в діапазонах 15-47%, а до кінця 2024 року – 9-42%.

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Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 21 жовтня.

На цьому рівні вона знаходиться із 2 червня, коли правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що означає рекордне підняття облікової ставки НБУ до 25%