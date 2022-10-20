Американська криптобіржа Kraken обмежила доступ для росіян через санкції

Американська криптобіржа Kraken запровадила обмеження для росіян – користувачі більше не можуть проводити операції та зареєструватися на платформі, вказавши місце розташування на території Росії.

Про це повідомляє спеціалізоване видання Cointelegraph, посилаючись на лист, отриманий 19 жовтня одним із користувачів.

Представник Kraken пояснив, що компанія дотримується "юридичних та нормативних вимог у всіх юрисдикціях", де вона здійснює свою діяльність.

"З моменту анонсу ЄС ми працювали над внесенням змін, необхідних для дотримання останнього пакету санкцій проти Росії", – заявив представник криптобіржі.

Російські користувачі повідомляють, що платформа почала розсилати повідомлення про те, що у зв'язку з новим європейським законодавством вона зобов'язана вжити заходів для обмеження їх облікових записів, уточнює російське інформагентство РБК.

Водночас криптобіржа уточнила, що вивести активи все ще буде дозволено.

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Kraken – одна з найперших криптобірж, створена у 2011 році. Майданчик посідає сьоме місце серед централізованих криптобірж за добовим обсягом торгів, станом на 20 жовтня він становить $375 млн.

Наприкінці лютого голова компанії Джессі Пауелл писав про те, що криптобіржа Kraken не може заблокувати рахунки російських клієнтів без юридичної вимоги. Він пояснив, що ця вимога може виходити як від уряду Росії, так і від влади іноземних держав, наприклад, США.

Як повідомлялося, запроваджені на початку жовтня у восьмому пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії обмеження передбачають повну заборону для громадян РФ володіти криптогаманцями або зберігати криптовалюти на території ЄС. Тепер ця заборона поширюється на будь-яку суму (раніше дозволялося тримати у таких гаманцях криптоактиви вартістю до 10 тис. євро у еквіваленті).