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Австралія посилила санкції проти РФ та Білорусі

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австралія

Австралія продовжила дію чинних санкцій проти РФ та Білорусі ще на 12 місяців, а також запровадила нові обмеження щодо цих країн.

Про це йдеться у спільній заяві міністерки закордонних справ Пенні Вонг і міністра торгівлі Дона Фаррелла, передає SBS News,

Зокрема, вони оголосили, що австралійський уряд продовжив чинне "каральне" 35%-мито на імпорт російських і білоруських товарів до жовтня 2023 року.

Уряд Австралії також наказав експортній кредитній агенції відхиляти будь-які запити на позики чи інші види фінансування, які підтримують торгівлю з РФ чи Білоруссю або інвестиції в них.

Вонг зазначила, що Австралія продовжує працювати з міжнародним співтовариством, щоб "зменшити здатність Росії фінансувати її незаконну, аморальну війну".

"Війна Росії проти України є нападом на статут ООН. Це стосується всіх націй і всіх народів", – сказала вона.

Зі свого боку, Дон Фаррел сказав, що дії уряду посилили вже вжиті заходи, включаючи заборону на імпорт енергоносіїв.

Автор: Юлiя Недашківська
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