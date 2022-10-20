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Новини Фінанси
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Нацбанк дозволив відкривати депозити з прив’язкою до курсу долара (оновлено)

Новини БізнесЦензор Фінанси

гривня,курс,валют,долар

Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запроваджує нові депозити з прив’язкою до курсу долара.

Відповідне рішення передбачено постановою правління НБУ №222 від 20 жовтня, що набирає чинності із завтрашнього дня, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно із повідомленням, новий інструмент "дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ – зберегти міжнародні резерви".

Зокрема, громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.

Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються. Відсоткова ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків, строк депозиту – від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

За оцінками Національного банку, такий інструмент створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку.

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Банки, зі свого боку, для нівелювання власного валютного ризику зможуть купувати долари США в Національного банку на суму проведення таких депозитних операцій за офіційним курсом та надалі розміщуватимуть придбану валюту на окремому рахунку в НБУ.

Водночас банки не зможуть використовувати цю валюту на інші цілі, крім її обов’язкового зворотного продажу Національному банку за актуальним офіційним курсом після закінчення терміну таких валютних депозитів.

Для компенсації банкам витрат від проведення таких операцій Національний банк нараховуватиме відсотки на валютні залишки на відповідному окремому рахунку в НБУ з виплатою їх у гривні.

"Національний банк очікує, що такий інструмент також дасть змогу зв’язати частину структурного профіциту ліквідності в банківській системі, а отже, сприятиме збільшенню конкуренції серед банків за депозити в національній валюті, що відповідно стимулюватиме підвищення відсоткових ставок за гривневими вкладами та поліпшить монетарну трансмісію", – зазначається у повідомленні.

Водночас Нацбанк запевняє, що цей інструмент не матиме негативного впливу на міжнародні резерви, ураховуючи, що цей продукт передбачає зворотний продаж іноземної валюти.

Про початок оформлення депозитів на цих умовах вже повідомив державний "Приватбанк".

Новий валютний вклад "Капітал" на суму від $500 можна відкрити строком на 6 або 12 місяців, однак ставка за ним складатиме лише 0,01% річних, як і за іншими валютними депозитами, які пропонує банк.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Враховуючи, що ставки по таких депозитах зараз банки виставляють 0,01 річних (Приват та Моно перевірено на 100 %) то краще просто купити валюту, ніж банку безкоштовно віддати на користування. Так що тут НБУ дає в штангу!
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20.10.2022 16:17
+3
Не флуди. Обьем депозитов в марте-760 млрд, в июне 785 млрд, в сентябре-810 млрд. Это население принесло в банки с целью заработать процент. Доверие к банкам есть, емли бы не было, деньги бы не несли.
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20.10.2022 16:34
+2
Вже не знають, як виманити у пересічних гроші😀 все рівно банки потім нічого не віддадуть, вже проходили в 14-15 роках
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20.10.2022 15:31
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Вже не знають, як виманити у пересічних гроші😀 все рівно банки потім нічого не віддадуть, вже проходили в 14-15 роках
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20.10.2022 15:31 Відповісти
Не флуди. Обьем депозитов в марте-760 млрд, в июне 785 млрд, в сентябре-810 млрд. Это население принесло в банки с целью заработать процент. Доверие к банкам есть, емли бы не было, деньги бы не несли.
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20.10.2022 16:34 Відповісти
Какой процент, какие заработки, флудер непуганный? опять буратин разводят, посмотри историю банковской деятельности (читай кидалова) за последние 30 лет
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20.10.2022 17:10 Відповісти
Пельку стули, тролль. Есть почти триилион без малого на депозитных счетах в Украине, а у вас в мокшандии, после обьявления мобилизации -вытянули 500 миллиардов со счетов. Так что читать нужно тебе, а то Пригожин выгонит за топорную работу.
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20.10.2022 17:57 Відповісти
Заработок по депозитам сейчас серьёзный конечно, особенно если учесть, что средний процент по гривневым депозитам сейчас 5% а инфляция 25 ))))
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20.10.2022 20:30 Відповісти
Речь шла в первую очередь не за заработки, а за обьемы воложений
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20.10.2022 22:08 Відповісти
Чому це 5%? Нормально під 11% покласти гроші. Але не 5((, не кажіть.
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21.10.2022 01:12 Відповісти
є вже і 17.5 в гривні
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21.10.2022 04:13 Відповісти
Враховуючи, що ставки по таких депозитах зараз банки виставляють 0,01 річних (Приват та Моно перевірено на 100 %) то краще просто купити валюту, ніж банку безкоштовно віддати на користування. Так що тут НБУ дає в штангу!
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20.10.2022 16:17 Відповісти
Нет жулье,вы верните поправку на курс и тем бедолагам кто уже вложился в эти гребанные депозиты,имейте совесть ,не грабьте собственный народ!!!
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20.10.2022 17:01 Відповісти
і подвійна конвертація два рази буде звичайно безкоштовна)))
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20.10.2022 23:56 Відповісти
лохотрон......треба бути повним дибілом щоб піти на таке.....відсоткі не які а потім за безцінь ще продай клоуну кошти
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21.10.2022 10:57 Відповісти
 
 