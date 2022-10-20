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Зеленський (2242) санкції (3470)

Зеленський запровадив санкції проти російських мільярдерів, але Абрамович отримав відстрочку (оновлено)

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зеленський

Президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідні укази президента №726/2022 та №727/2022 від 19 жовтня оприлюдено на сайті голови держави.

Указом №726/2022 запроваджено санкції проти 1374 юридичних та 256 фізичних осіб, переважно з РФ.

Указом №727/2022 санкції запроваджено проти 2251 фізичних осіб, переважно представників окупаційних адміністрацій та осіб, пов’язаних із виправданням російської агресії проти України.

Зокрема, до санкційного списку увійшли: "Російський фонд прямих інвестицій", російські "Альфа-Банк", "Транскапіталбанк", "Уральський банк реконструкції і розвитку", "Московський кредитний банк" та низка інших фінансових установ та їх керівників, "Ростелеком", "РусГідро", "Алроса", ряд компаній у сфері машинобудування, транспорту та енергетики, а також низка компаній російського ВПК.

До санкційного списку також потрапили російські мільярдери Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Геннадій Тімченко, Сулейман Керімов, Михайло Прохоров, Леонід Федун, Олександр Абрамов, Дмитро Риболовлєв, Год Нісанов, Юрій Ковальчук, Аркадій Ротенберг, Саїд Гуцерієв, Роман Абрамович, Михайло Фрідман та дві його доньки, Герман Хан, Михайло Бабаков та його бізнес-партнери Євгеній Гінер і Михайло Воєводін тощо.

При цьому щодо Романа Абрамовича дію санкцій відкладено – згідно із указом, вони "застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".

Указами президента Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Сплош "гусскіє" мільярдери - міхельсони, керімови,абрамови, абрамовичі,нісанови,ротенберги,гуцерієви,фрідмани, хани,гінери...
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20.10.2022 15:17
+5
Абрамович - «хароший рускій», навіть Хламідіч написав лист в англійський суд на підтримку цього гаманця ХУ*ла, хоча за такі гроші, а хто б відмовився та і Зеля не залишився в накладі)

Президент Тель-Авівського університету Аріель Порат отримав 50 мільйонів доларів за листа на підтримку російського олігарха Романа Абрамовича.

Про це повідомив у твітері співзасновник і гендиректор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management, американський фінансист Білл Браудер, інформує Цензор.НЕТ.

"На виправдання свого підпису до листа на підтримку Романа Абрамовича президент Тель-Авівського університету сказав: "Коли хтось пропонує вам 50 мільйонів доларів, ви підписуєте їхнього листа", - зазначив він.

Джерело: https://censor.net/ua/n3348489
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20.10.2022 16:30
+1
метветчука випустили на волю. От йому погано!

Всі Бєніни бізнеси при ньому. І далі грабує українців за сприяння влади.

15 вересня, 2022

"Укрзалізниця" провела тендер на 154 млн грн: виграв дилер Коломойського, який не мав ані досвіду, ані грошей"

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ukrzaliznitsja-provela-tender-na-154-mln-hrn-vihrav-diler-kolomojskoho-jakij-ne-mav-ani-dosvidu-ani-hroshej.html
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20.10.2022 22:44
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Сплош "гусскіє" мільярдери - міхельсони, керімови,абрамови, абрамовичі,нісанови,ротенберги,гуцерієви,фрідмани, хани,гінери...
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20.10.2022 15:17 Відповісти
мертветчук для обміну полонених це ДУЖЕ погано, а ху@ловець Абрамович нормально.

За версією ОПи та її проп@г@ндонів.
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20.10.2022 16:18 Відповісти
Абрамович, в отличии от медведчука не имеет в Украине ни бизнеса, ни собственных партий. Он хочет отмазаться от санкций помогая освобожать наших военных - по-моему допустимая сделка + хороший пример другим рос. олигархам - уйди из россии, заплати репарации и работай в цивилизованом мире.
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20.10.2022 20:45 Відповісти
медведчук як імєл бізнес, так і імєєт.
Зєля ніколи не піде проти своїх хазяїв каломойського та медведчука.
Їхні спільні бізнеси не під санкціями.

Окрім «1+1», Медведчук з родиною є партнером Коломойського у 3 обленерго і 2 металургійних заводах - «Схеми»

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-medvedchuk-i-kolomoyskyy/30665772.html
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20.10.2022 22:15 Відповісти
Статья от 11 червня 2020, 20:24 . Странно как-то Зеля "не идет" против своих хозяев, одного сменял на 200 пленных , другого лишил гражданства. Вы методички иногда обновляйте, сейчас в тренде ермак-дермак, а не нафталиновый медведчук.
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20.10.2022 22:25 Відповісти
метветчука випустили на волю. От йому погано!

Всі Бєніни бізнеси при ньому. І далі грабує українців за сприяння влади.

15 вересня, 2022

"Укрзалізниця" провела тендер на 154 млн грн: виграв дилер Коломойського, який не мав ані досвіду, ані грошей"

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ukrzaliznitsja-provela-tender-na-154-mln-hrn-vihrav-diler-kolomojskoho-jakij-ne-mav-ani-dosvidu-ani-hroshej.html
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20.10.2022 22:44 Відповісти
І що з того, що стаття від 2020 року?
Зараз ці бізнеси цих двох потвор під санкціями?
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20.10.2022 22:46 Відповісти
Подозреваю что кто-то шустрый уже давно отжал долю медведчука, если та информация правдива. К Абрамовичу претензий, я так понял нет?
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20.10.2022 22:52 Відповісти
ХТО саме шустрий?

До абрамовича претензії є.

OCCRP: заводы Абрамовича более 10 лет снабжали армию России

https://biz.liga.net/all/all/novosti/occrp-zavody-abramovicha-bolee-10-let-snabjali-armiyu-rossii
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20.10.2022 22:55 Відповісти
1. Армию росии много кто снабжал, даже зная про санкции, оборудованием и технологиями в.т.ч. а про Меркель - война отдельно-газ отдельно, я вообше молчу.
2. Я же написал -уйди из россии, заплати репарации и работай в цивилизованом мире.
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20.10.2022 23:28 Відповісти
На Заході так не вважають і вводять санкції проти абрамовича.
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21.10.2022 00:02 Відповісти
Абрамович - «хароший рускій», навіть Хламідіч написав лист в англійський суд на підтримку цього гаманця ХУ*ла, хоча за такі гроші, а хто б відмовився та і Зеля не залишився в накладі)

Президент Тель-Авівського університету Аріель Порат отримав 50 мільйонів доларів за листа на підтримку російського олігарха Романа Абрамовича.

Про це повідомив у твітері співзасновник і гендиректор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management, американський фінансист Білл Браудер, інформує Цензор.НЕТ.

"На виправдання свого підпису до листа на підтримку Романа Абрамовича президент Тель-Авівського університету сказав: "Коли хтось пропонує вам 50 мільйонів доларів, ви підписуєте їхнього листа", - зазначив він.

Джерело: https://censor.net/ua/n3348489
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20.10.2022 16:30 Відповісти
Это надо было делать в 2014 году,все поезд ушел Зеленский,позднее зажигание а стране от этого очень не хорошо,вот чем занимаются твои Трутни в зРаде,зачем отменили срочный призыв,к чему этот популизм,если враг снова подойдет к Киеву они будут сидеть решать вопрос о поднятии штрафов ПДД а зарплаты себе здлали достойные уже на 3 месяце войны а как прожить пенсионеру на минималку в 47$..
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20.10.2022 17:21 Відповісти
Шмарклю геть!
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20.10.2022 20:54 Відповісти
У Фридмана украинский паспорт, он не подлежит санкциям.
Основной в деле по Бабьему Яру.
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20.10.2022 21:18 Відповісти
Помітив за собою, що реагую на фото цього клоуна так само як і на фото пуйла.
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20.10.2022 23:19 Відповісти
Зеленский уйдите в отставку Вы не эффективный жалкий коррупционер который вместе со своей бандой узурпировали власть и средства массовой информации. Люди устали от этих бесконечных гнусавых видосов из бункера. Зеля идя в направлении русского корабля вместе с подолякой, ермаком и арестовичем!!!
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20.10.2022 23:22 Відповісти
дякую посміхнуло.
Буба поплаче на грудях дЄрьмака та прийме вольове рішення: записати гундосик до тренування, а не після.
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21.10.2022 03:36 Відповісти
Вот это плевок!
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20.10.2022 23:38 Відповісти
Зеленський попросив Байдена не вводити санкції проти Абрамовича - WSJ
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21.10.2022 00:15 Відповісти
а как вы хотели, своих не бГосаем. все таки в одну секту ходят, хабад
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21.10.2022 05:18 Відповісти
Зеленский и СБУ ви можете обьяснить, как индусам удалось сделать ЗРК на основе украинской ракети Р-27т которие Украина продавала, а Укроборонпром во главе с Гусевим не смог, на кого он работает????
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21.10.2022 08:14 Відповісти
 
 