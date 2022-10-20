Зеленський запровадив санкції проти російських мільярдерів, але Абрамович отримав відстрочку (оновлено)

Президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідні укази президента №726/2022 та №727/2022 від 19 жовтня оприлюдено на сайті голови держави.

Указом №726/2022 запроваджено санкції проти 1374 юридичних та 256 фізичних осіб, переважно з РФ.

Указом №727/2022 санкції запроваджено проти 2251 фізичних осіб, переважно представників окупаційних адміністрацій та осіб, пов’язаних із виправданням російської агресії проти України.

Зокрема, до санкційного списку увійшли: "Російський фонд прямих інвестицій", російські "Альфа-Банк", "Транскапіталбанк", "Уральський банк реконструкції і розвитку", "Московський кредитний банк" та низка інших фінансових установ та їх керівників, "Ростелеком", "РусГідро", "Алроса", ряд компаній у сфері машинобудування, транспорту та енергетики, а також низка компаній російського ВПК.

До санкційного списку також потрапили російські мільярдери Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Геннадій Тімченко, Сулейман Керімов, Михайло Прохоров, Леонід Федун, Олександр Абрамов, Дмитро Риболовлєв, Год Нісанов, Юрій Ковальчук, Аркадій Ротенберг, Саїд Гуцерієв, Роман Абрамович, Михайло Фрідман та дві його доньки, Герман Хан, Михайло Бабаков та його бізнес-партнери Євгеній Гінер і Михайло Воєводін тощо.

При цьому щодо Романа Абрамовича дію санкцій відкладено – згідно із указом, вони "застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".

Указами президента Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.