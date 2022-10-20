Запаси газу в українських сховищах перевищили 14 мільярдів кубометрів

Запаси газу в підземних сховищах України становлять 14,2 млрд кубометрів.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.



"Підземки (підземні сховища газу, – ред.) на 100% готові до опалювального сезону. Ми вже накопичили там понад 14,2 млрд куб. м газу", – сказав він під час профільної дискусії в Energy Club у четвер.



При цьому Вітренко зазначив, що у звичайних умовах і за поточних обсягів видобутку накопичених запасів вистачило б для проходження ОЗП, але, враховуючи проблеми в електроенергетиці, швидше за все, буде потрібний імпорт додаткових обсягів.



"Є зараз проблеми в електроенергетиці і варто очікувати, що вони будуть і взимку, тому розуміємо, що потрібні додаткові обсяги для енергетиків, і їх, швидше за все, необхідно буде імпортувати", – пояснив голова "Нафтогазу".



У результаті російських атак, які почастішалипісля 10 жовтня, пошкоджено від 30 до 40% енергоінфраструктури, що призводить до необхідності суттєвої економії електроенергії.

Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на початку жовтня розповідав, що компанія у серпні-вересні імпортувала 120 млн куб. м газу (близько 2 млн куб. м/добу) за власні кошти.