У межах "зернової угоди" експортували 8 мільйонів тонн української агропродукції

У четвер, 20 жовтня, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з порту "Південний" вийшли 2 судна з 82 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зокрема, з порту вийшли танкер AtlantisAlmeria та балкер Aris T.

Як додали у міністерстві, загалом із моменту виходу першого судна з українським зерном експортовано вже 8 млн тонн агропродукції.

Усього з українських портів вийшли 362 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".