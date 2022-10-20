Росія погрожує переглянути співпрацю з ООН у разі дослідження іранських дронів

Росія погрожує переглянути співпрацю з ООН, якщо організація відправить в Україну своїх експертів для обстеження збитих безпілотників, які, як передбачається, були поставлені до Росії з Ірану.

Про це заявив заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, передає ВВС.



За його твердженням, у бойових діях в Україні Росія використовує лише безпілотники власного виробництва.



"У нас є своя промисловість з виробництва безпілотників, яка створює продукцію для цієї кампанії, тому всі звинувачення залишаються на совісті наших західних колег", – сказав Полянський на зустрічі з журналістами за підсумками закритого засідання Ради безпеки ООН, де були висунуті звинувачення в постачаннях Іраном. безпілотників Росії.



Як "доказ" він повідомив, що на уламках деяких безпілотників можна побачити написи російською мовою. "Не думаю, що російська настільки широко використовується в Ірані", - сказав він.



Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш оголосив про плани відправити в Україну групу фахівців для встановлення належності дронів, за допомогою яких Росія здійснює масовані удари по українській інфраструктурі.



В Україні та на Заході стверджують, що ці безпілотники постачаються до РФ з Ірану. У Тегерані та Москві ці звинувачення заперечують.

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Виступаючи перед журналістами, Полянський дав зрозуміти, що укладена під егідою ООН зернова угода, яка дозволила відновити експорт сільгосппродукції з українських портів, може бути yt продовжена російською стороною.



"Ми дивитимемося на практичні результати (для РФ, – ред.), а не на спроби видати бажане за дійсне. Практичні результати поки що дуже скромні", – сказав він.



Полянський також додав, що Росія поки що "не переконана" у необхідності продовження зернової угоди, і зазначив, що для Москви головним питанням залишається "експорт російських добрив та продовольства".



Термін дії підписаних у липні у Стамбулі домовленостей спливає 19 листопада.