Уряди ЄС контролюють лише 10% газу у сховищах, – ЗМІ

Уряди різних країн Європи безпосередньо контролюють лише близько 10% закачаного у сховища газу, решта обсягів цього ресурсу належать комерційним структурам.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на результати власних підрахунків, передає Інтерфакс-Україна.



"Лише приблизно 10% газу в сховищах від Італії до Нідерландів перебувають під прямим контролем влади, у складі національних стратегічних резервів. Решта – в руках міжнародних торгових компаній, енергетичних компаній і промислових груп, які можуть вільно продати газ покупцю, який пропонує найвищу ціну, навіть якщо він знаходиться в іншій країні", – пише видання.



У міжнародній консалтинговій компанії Wood Mackenzie зазначили, що система розподілу газу в Європі ніколи не стикалася з такими умовами, як у нинішню енергетичну кризу, і багато залежатиме від погоди взимку. Якщо зимовий сезон виявиться холодним, то запаси газу можуть скоротитися до 10% до кінця березня, що може знову спричинити суперництво за газ напередодні зими 2023-2024 років.



За словами джерел, країнам Європи не вистачає відкритих даних про те, хто володіє газом, утім, його значна частина належить енергетичним компаніям, у тому числі і державним.



Щоб уникнути проблем із постачанням газу, уряди можуть запроваджувати режими НС. Так, Федеральне мережеве агентство Німеччини, як і будь-яке інше таке відомство, у такому разі зможе дозволяти або забороняти відкачування газу зі сховищ.



При цьому, за даними Bloomberg, власні запаси ФРН покривають лише 25% її річних потреб у газі: зазвичай Берлін залучає резерви з Австрії. Непроста ситуація у цьому плані також у Польщі. Водночас, Чехія та Угорщина мають більше можливостей зберігати газ, ніж їм потрібно для власних потреб.



Агентство зазначає, що деякі країни регіону закликають збільшити можливості зберігання газу з метою бути готовими до майбутніх криз.