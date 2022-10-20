У разі недостатньої економії будуть "примусові обмеження" електроспоживання, – "Укренерго"

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що в разі недостатньої економії електрики будуть запроваджуватися "примусові обмеження".

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, передає "Радіо Свобода".

"Нам всім доведеться змінити свої звички споживання електроенергії, трошки знизити рівень комфорту для того, щоб цю зиму пройти в сталий спосіб. Для того, щоб зберегти енергосистему тоді (у разі недостатньої економії. – ред), будемо запроваджувати примусові обмеження споживання. Для споживача, звичайно, добровільне обмеження набагато вигідніше і зручніше, ніж графіки відключення", – сказав Кудрицький.

Він закликав українців ощадливо використовувати електрику.

"В такі дня як сьогодні – після обстрілів інфраструктури – нам всім потрібно економити не лише в пікові години, а й в принципі весь день. Ощадливо ставитися до наших енергоресурсів. Енергетикам потрібен час для відновлення", – зазначив очільник "Укренерго".

Кудрицький розповів, що прораховуються різні сценарії розвитку подій – як енергосистема буде працювати при різних рівнях руйнувань.

"Важливо, щоб наші громадяни розуміли, що ми знаємо, що робити в різних ситуаціях. Але наразі енергосистема України є цілісною. І ті обмеження споживання, які запроваджуються сьогодні, спрямовані на те, щоб енергосистема залишалася стабільною. Обмеження споживання дають нам можливість стабілізувати ситуацію. Тобто вони не є свідченням розвалу енергосистеми", – додав він.

Раніше "Укренерго" попередило, що 20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання електроенергії з 7:00 ранку до 22:00 вечора.