У Центробанку РФ визнали, що оголошена Путіним мобілізація серйозно вдарила по російській економіці, – Bloomberg
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За словами економістів Банку Росії, наказ президента РФ Владіміра Путіна минулого місяця про мобілізацію 300 тисяч осіб для війни в Україні вдарив по довірі споживачів і діловій активності та, ймовірно, тиснутиме на економіку упродовж наступних місяців.
Про це повідомляє Bloomberg.
"У вересні відновлення економічної активності застопорилося, і до кінця місяця тенденція почала дещо погіршуватися", – йдеться у звіті відділу досліджень Центрального банку..
Зазначається, що "часткова мобілізація" спровокувала виїзд із країни понад 350 тис. росіян. Відповідно до звіту, призов посилив і без того гостру нестачу робочої сили та "негативно вплинув на довіру споживачів і бізнесу".
"Зміна споживчих настроїв на тлі зростання невизначеності може тимчасово стримати відновлення споживання на початку четвертого кварталу", – йдеться в повідомленні.
У Центробанку вважають, що зменшення робочої сили після мобілізації "може ускладнити зусилля компаній щодо усунення обмежень з боку пропозиції та обмежити загальну тенденцію економічної активності в найближчі місяці".
Як пише Bloomberg, документ підготовлено аналітичним відділом банку, висновки якого не завжди збігаються з офіційною позицією регулятора. Очікується, що центральний банк опублікує оновлений прогноз економічного спаду цього року на засіданні щодо встановлення ставок наступного тижня.
У звіті також висвітлено й інші економічні наслідки вторгнення в Україну, зокрема, зазначається, що вплив санкцій США та Європи на нафтовий і високотехнологічний сектори ще буде відчутний у майбутньому.
У документі також сказано, що вихід іноземних компаній з російського ринку створив інфляційний тиск, оскільки поставки ключових споживчих товарів закінчилися.
Будь ласка, зачекайте...
Це була погана частина.
Добра частина в тому, що всі, хто прийде в Україну - здохнуть. А так як прийдуть ті, хто зараз там хоч якось працює, то засрашка реально безповоротно втрачає зараз економічний, технологічний та демографічний потенціали.
Віримо в ЗСУ!
Залишилося їм мале: брати "за бубенці до війська" гастербайтерів з Середньої Азії.
Ось тоді - буде повний шоколад. Ну майже. Бо те, чим заллє засрашку після того, як всі гастребайтери здриснуть з засрашки, звісно кольором буде на шоколад схоже, але на цьому схожість закінчиться...