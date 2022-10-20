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росія (11730) економіка (153) мобілізація (201)

У Центробанку РФ визнали, що оголошена Путіним мобілізація серйозно вдарила по російській економіці, – Bloomberg

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путин,путін

За словами економістів Банку Росії, наказ президента РФ Владіміра Путіна минулого місяця про мобілізацію 300 тисяч осіб для війни в Україні вдарив по довірі споживачів і діловій активності та, ймовірно, тиснутиме на економіку упродовж наступних місяців.

Про це повідомляє Bloomberg.

"У вересні відновлення економічної активності застопорилося, і до кінця місяця тенденція почала дещо погіршуватися", – йдеться у звіті відділу досліджень Центрального банку..

Зазначається, що "часткова мобілізація" спровокувала виїзд із країни понад 350 тис. росіян. Відповідно до звіту, призов посилив і без того гостру нестачу робочої сили та "негативно вплинув на довіру споживачів і бізнесу".

"Зміна споживчих настроїв на тлі зростання невизначеності може тимчасово стримати відновлення споживання на початку четвертого кварталу", – йдеться в повідомленні.

У Центробанку вважають, що зменшення робочої сили після мобілізації "може ускладнити зусилля компаній щодо усунення обмежень з боку пропозиції та обмежити загальну тенденцію економічної активності в найближчі місяці".

Як пише Bloomberg, документ підготовлено аналітичним відділом банку, висновки якого не завжди збігаються з офіційною позицією регулятора. Очікується, що центральний банк опублікує оновлений прогноз економічного спаду цього року на засіданні щодо встановлення ставок наступного тижня.

У звіті також висвітлено й інші економічні наслідки вторгнення в Україну, зокрема, зазначається, що вплив санкцій США та Європи на нафтовий і високотехнологічний сектори ще буде відчутний у майбутньому.

У документі також сказано, що вихід іноземних компаній з російського ринку створив інфляційний тиск, оскільки поставки ключових споживчих товарів закінчилися.

Автор: Юлiя Недашківська
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хера собі відчайдухи! натякають, що сонцеликий і богоподібний прийняв неправильне рішення?! а там і кричати "путін - х.йло!" почнуть?!
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20.10.2022 16:31 Відповісти
Ви не розумієте психіатрії кацапів. Зараз їх давлять за такі кричалки. А потім - перестануть давити. Це зніме відповідну частину "соціальної напруги". А виразиться це в тому, що ті, хто кричатиме "путін - *****" значно активніше будуть записуватись на війну. Самому ***** ці крики - до дупи. Йому головне - аби йшли вбивати українців. А вони - підуть у будь-якому разі.

Це була погана частина.

Добра частина в тому, що всі, хто прийде в Україну - здохнуть. А так як прийдуть ті, хто зараз там хоч якось працює, то засрашка реально безповоротно втрачає зараз економічний, технологічний та демографічний потенціали.

Віримо в ЗСУ!
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21.10.2022 12:44 Відповісти
Будет мечта путлера резиновая попа.
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20.10.2022 17:41 Відповісти
Ну, жінок вони вже розглядають як бійців для відправки в Україну.

Залишилося їм мале: брати "за бубенці до війська" гастербайтерів з Середньої Азії.

Ось тоді - буде повний шоколад. Ну майже. Бо те, чим заллє засрашку після того, як всі гастребайтери здриснуть з засрашки, звісно кольором буде на шоколад схоже, але на цьому схожість закінчиться...
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21.10.2022 12:40 Відповісти
 
 