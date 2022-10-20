CША ввели санкції проти росіянина і двох його компаній, які купували технології для російської "оборонки"

США запровадили санкції проти громадянина РФ та двох пов’язаних із ним компаній, які допомагали Росії отримувати передові технології для військової промисловості в обхід західних санкцій.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

Зокрема, санкції наклали на Юрія Орєхова та компанії Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH і Opus Energy Trading LLC (Opus Energy Trading) за закупівлю військових технологій і технологій подвійного призначення в американських виробників для передачі у Росію. Йдеться про передові напівпровідники та мікропроцесори, які використовуються в літаках, балістичних та надзвукових ракетах, "розумних" снарядах, радарах, супутниках тощо.

"Орєхов та NDA GmbH відправляли ці компоненти кінцевим отримувачам у Росії, у тому числі юридичним особам з визначеного переліку, порушуючи експортний контроль США. Компоненти, закуплені Орєховим, були зафіксовані у російському озброєнні в Україні", – йдеться у повідомленні.

Як додали у Мін'юсті, це чергове свідчення намірів США притягати до відповідальності тих, хто підтримує російську військову машину, зриваючи тіньові ланцюжки закупівлі технологій.