У Києві замість тролейбусів на маршрути вийшли автобуси

У Києві 20 жовтня для економії електроенергії на більшості тролейбусних маршрутів курсуватимуть автобуси.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"У четвер, 20 жовтня, з метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси", – зазначив він.

Із переліком маршрутів, де відбудеться заміна транспорту, можна ознайомитися на сайті міської влади.

Зазначимо, що вночі у Києві вводили відключення електроенергії. Воно тривало з 23:24 19 жовтня до 4 ранку 20 жовтня.