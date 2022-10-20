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Київ (4331) електроенергія (2973) автобус (185) тролейбус (19)

У Києві замість тролейбусів на маршрути вийшли автобуси

Новини БізнесЦензор Транспорт

киев,транспорт,автобус

У Києві 20 жовтня для економії електроенергії на більшості тролейбусних маршрутів курсуватимуть автобуси.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"У четвер, 20 жовтня, з метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси", – зазначив він.

Із переліком маршрутів, де відбудеться заміна транспорту, можна ознайомитися на сайті міської влади.

Зазначимо, що вночі у Києві вводили відключення електроенергії. Воно тривало з 23:24 19 жовтня до 4 ранку 20 жовтня.

Автор: Юлiя Недашківська
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