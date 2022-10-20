На Миколаївщині у четвер не працюватимуть електротранспорт та освітлення
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У четвер, 20 жовтня, у Миколаївській області не працюватиме електротранспорт, підпримства та освітлення магазинів.
Про це повідомив очільник області Віталій Кім у відеозверненні.
Він закликав мешканців, починаючи із 7:00 до 23:00 суттєво мінімізувати користування електроенергією.
"Щоб не було відключень в області, та загалом по Україні, необхідно всім разом менше споживати енергію. Тому зараз буде комунікація з усіма міськими головами – не буде завтра працювати електротранспорт, підприємства, освітлення магазинів та подібне", – наголосив глава області ввечері 19 жовтня.
Також заощадити електроенергію Кім закликав військових.
"Один день економимо та перевіряємо як це буде працювати. Віднесіться серйозно до цього, будь ласка", – підсумував він.
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