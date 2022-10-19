"Укренерго" анонсувало обмеження електроенергії по всій Україні

20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання електроенергії з 7:00 ранку до 22:00 вечора.

Про це повідомляє пресслужба системного оператора "Укренерго".

"Дорогі українці, нам знову потрібна ваша допомога. Сьогодні енергосистема зазнала нових ракетних атак країни-терориста, до вечора ми знайшли можливість не вводити обмеження споживачів. Але на завтрашній день ми просимо вас про розуміння і підтримку", - йдеться у зверненні.

Де саме, та в який час буде застосовано обмеження користувачам потрібно дивитися на сайтах системних операторів (обленерго).

Відключення будуть почергові - тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин.

"Це вимушений крок. З 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни. Після атаки 10 жовтня ми відновили енергопостачання за 2 дні. З 13 жовтня диспетчерський центр "Укренерго" не застосовував графіків примусових обмежень". - пояснює "Укренерго" - "Сьогодні, 19 жовтня, ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру. Тому завтра ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які ми маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано".

Причина обмежень - дефіцит потужності в системі. Не виключено, що з настанням холодів обмеження будуть повторюватися.