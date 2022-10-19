Українців закликали обмежити споживання електроенергії протягом усього четверга

Українців закликають обмежити споживання електроенергії з 7 ранку до 23 вечора у четвер, 20 жовтня.

Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко звявив у ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щойно провели нараду з Міненерго та всіма головами військових адміністрацій. У нас завтра буде дуже важкий день. Хотів би, щоб усі, хто дивиться нас, це розуміли... Я звертаюся до всіх українців: завтра необхідно і ми дуже просимо – з 7.00 до 23.00 мінімізувати використання електроенергії. Це стосується кожної області", – закликав Тимошенко.

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Як повідомлялося, 19 жовтня російські війська знову завдали ударів по енергетичним об’єктам в Україні.

Зокрема, вранці середи російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, ймовірно, по "ДТЕК Криворізькій ТЕС". Пізніше місцеві ЗМІ повідомляли про влучання у Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області та Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.