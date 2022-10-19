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"Нова пошта" відкрила друге відділення в Польщі, планує ще 10

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

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Група компаній "Нова пошта" відкрила відділення у Кракові (Польща).

Про це повідомив співвласник групи компаній Володимир Поперешнюк.

"Два-три тижні – і ми відкриємо до 10 відділень у Польщі! А зараз, Краків – зустрічай!", – написав Поперешнюк у Facebook .

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" відкрила свою філію у Варшаві.

Група компаній "Нова пошта" включає, зокрема, компанії "Нова пошта", "НП Логістик", NovaPay та "Нова Пошта Глобал".

Мережа налічує близько 10 тис. відділень по всій Україні.

Автор: Галина Ялівець
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20.10.2022 00:50 Відповісти
 
 