"Нова пошта" відкрила друге відділення в Польщі, планує ще 10

Група компаній "Нова пошта" відкрила відділення у Кракові (Польща).

Про це повідомив співвласник групи компаній Володимир Поперешнюк.

"Два-три тижні – і ми відкриємо до 10 відділень у Польщі! А зараз, Краків – зустрічай!", – написав Поперешнюк у Facebook .

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" відкрила свою філію у Варшаві.

Група компаній "Нова пошта" включає, зокрема, компанії "Нова пошта", "НП Логістик", NovaPay та "Нова Пошта Глобал".

Мережа налічує близько 10 тис. відділень по всій Україні.