"Нова пошта" відкрила друге відділення в Польщі, планує ще 10
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Група компаній "Нова пошта" відкрила відділення у Кракові (Польща).
Про це повідомив співвласник групи компаній Володимир Поперешнюк.
"Два-три тижні – і ми відкриємо до 10 відділень у Польщі! А зараз, Краків – зустрічай!", – написав Поперешнюк у Facebook .
Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" відкрила свою філію у Варшаві.
Група компаній "Нова пошта" включає, зокрема, компанії "Нова пошта", "НП Логістик", NovaPay та "Нова Пошта Глобал".
Мережа налічує близько 10 тис. відділень по всій Україні.
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показати весь коментар20.10.2022 00:50 Відповісти Мені подобається 0
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