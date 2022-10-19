Netflix почне штрафувати людей, які діляться своїми паролями

Компанія Netflix з початку 2023 року буде стягувати додаткову щомісячну плату з людей, які діляться своїми обліковими даними.

Про це йдеться в заяві компанії, передає Engadget.

Цей крок є розширенням пілотної програми, що наразі працює в Латинській Америці, яка стягує додаткову плату за субоблікові записи "додаткових користувачів", тобто користувачів, які не належать до родини клієнта та використовують логін для доступу до сервісу.

Netflix ще не оголосила суми штрафів, хоча, якщо вони будуть слідувати схемі пілотної програми "одна чверть базової ставки", штраф повинен скласти близько $3-4.

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Для людей, які хочуть уникнути цих комісій, Netflix представив інструмент міграції облікового запису, який перенесе дані субоблікового запису користувача (історію переглядів, рекомендації тощо) до їхньої нової незалежної підписки.