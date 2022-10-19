Світове споживання сталі цьогоріч знизиться через вторгнення Росії в Україну, – Worldsteel

Світове споживання сталі у 2022 році, як очікується, знизиться на 2,3% порівняно з 2021 роком – до 1,8 млрд тонн на тлі стійко високої інфляції та зростання відсоткових ставок у всьому світі.

Про це йдеться в повідомленні Всесвітньої асоціації виробників сталі Worldsteel, передає Інтерфакс-Україна.

"Висока інфляція, посилення грошово-кредитної політики та уповільнення сприяло важкому 2022 році", – констатується в її пресрелізі.

Згідно з прогнозом Worldsteel, у 2023 році очікується зростання споживання сталі у світі на 1% – до 1,81 млрд ​​тонн: завдяки активізації інфраструктурних проектів трохи зросте попит на сталь.

Коментуючи прогноз, генеральний директор Ternium і голова економічного комітету Worldsteel Максімо Ведоя заявив, що "на світову економіку впливає інфляція, посилення грошово-кредитної політики, економічний спад у Китаї і наслідки російського вторгнення в Україну".

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"Високі ціни на енергоносії, зростання відсоткових ставок і падіння довіри призвели до уповільнення попиту на сталь у секторах економіки. У результаті поточний прогноз зростання світового попиту на сталь змінився, був переглянутий у бік погіршення порівняно з попереднім. Перспектива на 2023 залежить від впливу посилення грошово-кредитної політики та здатності центральних банків стримувати інфляційні очікування. Зокрема, перспективи ЄС схильні до подальшого ризику погіршення через високу інфляцію, енергетичну кризу, посилену російсько-українською війною", – констатував Ведоя.

Як повідомлялося, Всесвітня асоціація виробників сталі Worldsteel ухвалила рішення призупинити членство російських асоціацій та компаній у цій організації внаслідок введених ЄС санкцій через збройну агресію Росії проти України.

Таким чином, починаючи з 16 червня поточного року, російські металурги повністю відлучені від діяльності Worldsteel.

World Steel Association (Worldsteel) об'єднує близько 160 металовиробників (включаючи дев'ять із 10 найбільших компаній світу), національні та регіональні індустріальні асоціації та дослідницькі інститути. Членами Worldsteel виробляється близько 85% усієї сталі у світі.

Першою та єдиною українською компанією, яка має статус повноправного члена Worldsteel, є "Метінвест".