США збільшать виробництво систем HIMARS через зростання попиту після застосування в Україні

Американська корпорація Lockheed Martin планує збільшити виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS із 60 до 96 пускових установок на рік на тлі "значного інтересу" з боку іноземних клієнтів, у тому числі України, та американських військових.

Про це гендиректор Lockheed Martin Джим Тайклет повідомив виданню Breaking Defense, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, компанія вже профінансувала збільшення виробництва HIMARS із 60 до 96 пускових установок на рік.

"Ми заздалегідь профінансували роботи на $65 млн, щоб скоротити час виробництва, хоча це було зроблено без контракту", – сказав голова компанії, зазначивши, що зрештою витрати будуть компенсовані урядом США.

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Як зазначає видання, армія США ще влітку запросила збільшення виробництва установок HIMARS до 96 од. на рік.

США планують поставити Україні 38 установок HIMARS. Із них 20 одиниць, доставлені зі складів, вже перебувають на українській території. Ще 18 буде надано в перспективі, однак, за даними Пентагону, вони ще не вироблені і на це може піти багато часу, зазначає видання.