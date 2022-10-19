Частина Львова сьогодні вночі залишиться без світла

Частина Львова в ніч на 20 жовтня залишиться без електроенергії через ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Львівобленерго".

"Частина Львова перебуватиме без електроенергії сьогодні вночі з 00:00 до 06:00. У зв'язку з ремонтними роботами в електромережах, пов'язаних з ліквідацією ракетних атак", – йдеться у повідомленні компанії.

Водночас адреси, за якими буде відсутнє електропостачання, не вказують з міркувань безпеки.

Крім того, в компанії попередили, що вдень 20 жовтня можливі перерви у електропостачанні Львова.

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Як повідомлялося, 19 жовтня російські війська завдали ударів по трьом енергетичним об’єктам "ДТЕК Енерго".

Зокрема, вранці середи російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, ймовірно, по "ДТЕК Криворізькій ТЕС". Пізніше місцеві ЗМІ повідомляли про влучання у Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області та Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.