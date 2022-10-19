Влада Німеччини звільнила керівника служби з кібербезпеки через можливі зв’язки з Росією

Міністерство внутрішніх Німеччини справ звільнило президента Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI) Арне Шенбома і вирішило розпочати проти нього дисциплінарне провадження.

Інформацію про це сам Шенбом підтвердив виданню Spiegel, повідомляє Європейська правда.

"Оскільки не було ніякої реакції на звинувачення, я сам попросив в понеділок ініціювати дисциплінарне провадження для з'ясування фактів. Поки що я не знаю, що перевірило міністерство і які конкретні звинувачення висунуті проти мене" – розповів Шенбом.

Шенбом десять років тому став одним із засновників групи з кібербезпеки, яка об'єднує експертів з державних установ та приватного сектору. Німецькі ЗМІ з'ясували, що одним з її членів є компанія, заснована колишнім російським розвідником.

Як повідомлялося, минулого тижня низка німецьких видань писала, що міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер планує звільнити очільника федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (BSI) Арне Шенбома.

Активне невдоволення Шенбомом, як вказують ЗМІ, виникло після виходу на телеканалі ZDF розслідування, згідно з яким чиновник, ймовірно, перебував у контакті з асоціацією Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, яка, за даними журналістів, пов'язана з російськими спецслужбами.

При цьому Шенбома не можуть просто звільнити з посади через особликості німецького законодавства, тому його, найімовірніше, переведуть до іншого відомства.

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Депутати Бундестагу раніше вказували, що від початку російського вторгнення в Україну на Німеччину почастішали кібератаки – ситуацію з IT-безпекою в Німеччині вони описували як "вкрай напружену".

Так, у травні російські хакери здійснили низку DDoS-атак на урядові сайти в Німеччині. Зокрема, портали міністерства оборони, Бундестагу, поліції та низки поліцейських служб федеральних земель. Крім того, був тимчасово недоступний сайт канцлера Олафа Шольца. Відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання Killnet, яке висловлювалося на підтримку війни Росії проти України.