НАБУ повідомило про підозру колишньому нардепу Микитасю у справі про рекордний хабар

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру колишньому нардепу Максиму Микитасю, викритому напередодні на спробі підкупу міського голови Дніпра Бориса Філатова за 22 мільйони євро.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Микитася затримали напередодні.

За даними слідства, у жовтні колишній народний депутат запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро", – вказували у НАБУ.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.

В НАБУ не уточнювали прізвища затриманого екснардепа, вказавши лише на його причетність до управління держкомпанією "Укрбуд" та те, що він вже є обвинуваченим в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається у суді. Таким чином, ймовірно йдеться про Максима Микитася.