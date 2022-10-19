Казахстан планує збільшити видобуток нафти

Видобуток нафти в Казахстані 2023 року зросте до 92,6 млн тонн.

Такий прогноз закладено у проєкті закону "Про республіканський бюджет на 2023-2025 роки", який 18 жовтня схвалив мажиліс (нижня палата) парламенту, повідомляє галузеве видання enkorr.

Прогноз видобутку на 2027 рік становить 99,9 млн тонн.

Зі слів міністра національної економіки Алібека Куантирова, за основу формування прогнозу взято базовий сценарій, що передбачає ціну на нафту $85 за барель.

Читайте також: Індія розгляне пропозицію про обмеження цін на російську нафту

Середньорічне реальне зростання ВВП передбачається на рівні 3,9%, реальне зростання ВВП – 4% 2023 року й 4,2% 2027 року.

"Інфляцію визначено 2023 року на рівні 7,5-9,5%, 2024 року – на рівні 4-5%, у 2025-2027 роках – 3-4%", – сказав Куантиров на засіданні нижньої палати/

За даними профільного комітету мажилісу, прогноз доходів республіканського бюджету (без урахування надходження трансфертів) на 2023 рік визначено обсягом 13,9 трлн тенге, на 2024 рік – понад 15 трлн тенге, на 2025 рік – 16,3 трлн тенге.

Витрати республіканського бюджету прогнозуються з поступовим збільшенням з 21 трлн тенге 2023 року до 22,7 трлн тенге 2025 року.

Дефіцит бюджету 2023 року визначено на рівні 2,7% ВВП, 2,6% ВВП 2024 року й 2,5% ВВП 2025 року.

Раніше повідомлялося, що цього року Казахстан установить рекорд із виробництва нафтопродуктів, випустивши 17 млн тонн паливно-мастильних матеріалів.