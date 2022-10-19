Російський "Лукойл" планує продати cвій НПЗ в Італії, – ЗМІ

"Лукойл" розглядає можливість розділити трейдинговий підрозділ Litasco SA, а також продати НПЗ в Італії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає enkorr.

Із їхніх слів, Litasco в рамках реорганізації може бути поділено на дві частини, одна з яких залишиться в Женеві, а інша базуватиметься в Дубаї.

Передбачається, що женевський підрозділ, який отримає назву Litasco West, продовжить працювати з неросійською нафтою й збереже за собою НПЗ у Болгарії й Румунії, а також частку в нідерландському підприємстві TotalEnergies.

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Дубайський підрозділ – Litasco Middle East – відповідатиме за роботу з російською нафтою та азійські операції, зазначають джерела. Підрозділ продовжить належати "Лукойлу", тоді як щодо женевського бізнесу певності немає.

Інші джерела Bloomberg повідомляють, що "Лукойл" вивчає продаж НПЗ ISAB на Сицилії. Підприємство, яке переробляє нафту сорту Urals, не зможе отримувати російської сировини після набуття чинності ембарго Євросоюзу на постачання з Росії нафти морським шляхом 5 грудня.

Зі слів джерел агентства, кредитори відрізали підприємство від фінансування, яке б дозволило йому закуповувати іншу сировину.

Нафтопереробний комплекс ISAB на південному сході Сицилії – третій за потужністю в Європі. Інтерес до придбання НПЗ уже виявили дубайська Onex Holding і американський фонд Crossbridge Energy Partners.