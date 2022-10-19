Нацбанк зупинив дію ліцензій 9 фінансових компаній

Національний банк України тимчасово зупинив дію усіх ліцензій на надання фінансових послуг для дев’яти компаній, ще семи ліцензії анульовано, а три установи виключено з реєстру.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 жовтня, повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, призупинено дію ліцензій для наступних компаній:

ПТ "Ломбард Платинум Скарб "Мельничук і компанія";

ТОВ "ФК "Максимум";

ПТ "Ломбард Оскар" (приватне підприємство "Хімчистка "Оскар", приватне підприємство "Швидке харчування "Обжора";

ТОВ "ФК "Холастис";

ТОВ "Віріді-Люкс";

ТОВ "ФК "Креді Фінанс Україна";

ПТ "Ломбард Заставне Товариство "Діамантовий Дім" ТОВ "Монета і компанії";

ПТ "Лисенко та Компанія-Ломбард";

ТОВ "ФК "Сатаро Капітал";

"Підставою для застосування заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання фінансових послуг стало ненадання зазначеними установами інформації та неподання документів про структуру власності на вимогу Національного банку", – зазначається у повідомленні.

Крім того, на підставі отриманих від фінансових установ заяв Національний банк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг:

ТОВ "Апзон" – ліцензію на надання гарантій;

ТОВ "ФК "Мотус Анте" – ліцензію на надання гарантій;

ТОВ "Статус Капітал Плюс" – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ "Схід Фінанс" – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ "Файна готівка", ТОВ "Фінансова Компанія Імперія Капіталу" та ТОВ "ФК "Ліберті Кепітал" – усі наявні ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Крім того, виключено з Державного реєстру фінансових установ на підставі отриманих від фінансових установ документів відомості про ТОВ "Файна Готівка", ТОВ "Фінансова Компанія Імперія Капіталуˮ та ТОВ "ФК "Ліберті Кепітал".