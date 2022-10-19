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Влада Чернівців не змогла купити нові тролейбуси по 11 мільйонів за штуку

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троллейбус

КП "Чернівецьке тролейбусне управління" скасувало тендер на закупівлю п’яти нових 12-метрових низькопідлогових тролейбусів (з можливістю автономного ходу до 0,5 км) на очікувану суму 52,9 млн грн через подачу менше двох пропозицій.

Як свідчать дані у системі електронних закупівель Prozorro, тролейбуси потрібно було доставити замовнику до 20 грудня поточного року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За підсумками аналогічного тендеру 20 вересня "Чернівецьке тролейбусне управління" уклало договір з ТОВ "Політехносервіс" на постачання п'яти 12-метрових тролейбусів у кузовах турецького виробника за 51,58 млн грн (при очікуваних 52,9 млн грн).

Водночас, за підсумками оголошених 22 вересня торгів за спрощеною процедурою "Чернівецьке тролейбусне управління" 11 жовтня уклало договір з місцевим ТОВ "Олеанда і К" про постачання до 21 листопада п'яти міських автобусів Mercedes-Benz O 530 Citaro (пасажиромісткістю не менше 85 осіб) за 6,48 млн грн.

За даними "Опендатабот", компанія-постачальник зареєстрована у травні 2020 року зі статутним капіталом 5 млн грн, основний вид діяльності – оптова торгівля машинами та обладнанням для добувної промисловості та будівництва. Співвласники – мешканці Чернівців Оксана та Роман Просяні. Чистий дохід компанії у 2020 році становив 18,3 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк
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