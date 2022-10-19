Електропостачання лівого берега Києва відновлено

Енергетики ДТЕК "Київські електромережі" протягом години ліквідували порушення в мережах, через яке сталося аварійне відключення електропостачання мешканців Дарницького району. Причиною стала аварія на одному з об’єктів силового трансформатора.

Про це йдеться в повідомленні Киїіської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що світло повернули в оселі близько 40 тис. родин.

"Енергетики закликають мешканців споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії у пікові години: з 06:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів", – нагадали в КМДА.