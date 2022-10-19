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безпілотник (351) Іран (432) санкції (3470) Євросоюз (4445)

Країни Євросоюзу погодили санкції проти Ірану за постачання безпілотників Росії, – ЗМІ

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shahed,шахед

Посли країн-членів Європейського союзу домовились про запровадження санкції проти Ірану за його участь у загарбницькій війні, розв’язаній Росією проти України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на європейського дипломата.

Співрозмовник агентства уточнив, що рішення ухвалене буквально "за п'ятнадцять хвилин до нашої розмови" і буде затверджено письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер.

"Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів", – додав дипломат.

Відповідно до проєкту рішенні, під санкції потрапила "Шахед Авіейшн Індастріз" – компанія, відповідальна за проектування та розробку іранського БЛА "Шахед".

"Секретна серія дронів була поставлена ​​Російській Федерації і використовується в агресивній війні проти України. Отже, "Шахед Авіейшн Індастриз" відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винного в анексії Криму та дестабілізації України", – йдеться у документі.

У санкційному списку також вказані: начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані, а також Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

Як повідомлялося, упродовж останніх тижнів Україна повідомляє про низку російських атак за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує цю інформацію. 

Автор: Михайло Орлюк
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Ну пусть дикая кацапня, которую пучит от придуманного вяличия, над которым сейчас смеется весь мир благодаря ВСУ, придумали себе название, вместо ввс назвали вкс, все-таки кацапня в космос летает,, а какое отношение к космосу имеют бормолеи, называющие свои ввс вкс?
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19.10.2022 19:14 Відповісти
Как всегда , санкции не о чем
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19.10.2022 19:57 Відповісти
*ни о чем
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19.10.2022 20:16 Відповісти
Треба було забороняти експорт до них с/г продукції і всіх продуктів харчування. Нехай насмокчуть у путіна обід
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20.10.2022 01:03 Відповісти
Ну так путя им и поставит, проблему нашли. Раша больше нас с/х поставляет на экспорт.
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20.10.2022 02:50 Відповісти
Так вже ж з кожної праски звучало що Іран знаходиться під найбільш суворими санкціями, так виходь що це не так якщо ЄС знову впроваджує нові санкції?
Та й ті якісь дуже легесенькі, мабудь щоб бородатих тварин не скривдити.
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20.10.2022 07:30 Відповісти
Не можна ж щось насправді робити, а раптом ескалація!
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20.10.2022 09:41 Відповісти
 
 