Країни Євросоюзу погодили санкції проти Ірану за постачання безпілотників Росії, – ЗМІ

Посли країн-членів Європейського союзу домовились про запровадження санкції проти Ірану за його участь у загарбницькій війні, розв’язаній Росією проти України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на європейського дипломата.

Співрозмовник агентства уточнив, що рішення ухвалене буквально "за п'ятнадцять хвилин до нашої розмови" і буде затверджено письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер.

"Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів", – додав дипломат.

Відповідно до проєкту рішенні, під санкції потрапила "Шахед Авіейшн Індастріз" – компанія, відповідальна за проектування та розробку іранського БЛА "Шахед".

"Секретна серія дронів була поставлена ​​Російській Федерації і використовується в агресивній війні проти України. Отже, "Шахед Авіейшн Індастриз" відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винного в анексії Криму та дестабілізації України", – йдеться у документі.

У санкційному списку також вказані: начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані, а також Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

Як повідомлялося, упродовж останніх тижнів Україна повідомляє про низку російських атак за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує цю інформацію.