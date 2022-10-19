Країни Євросоюзу погодили санкції проти Ірану за постачання безпілотників Росії, – ЗМІ
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Посли країн-членів Європейського союзу домовились про запровадження санкції проти Ірану за його участь у загарбницькій війні, розв’язаній Росією проти України.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на європейського дипломата.
Співрозмовник агентства уточнив, що рішення ухвалене буквально "за п'ятнадцять хвилин до нашої розмови" і буде затверджено письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер.
"Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів", – додав дипломат.
Відповідно до проєкту рішенні, під санкції потрапила "Шахед Авіейшн Індастріз" – компанія, відповідальна за проектування та розробку іранського БЛА "Шахед".
"Секретна серія дронів була поставлена Російській Федерації і використовується в агресивній війні проти України. Отже, "Шахед Авіейшн Індастриз" відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винного в анексії Криму та дестабілізації України", – йдеться у документі.
У санкційному списку також вказані: начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані, а також Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.
Як повідомлялося, упродовж останніх тижнів Україна повідомляє про низку російських атак за допомогою безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує цю інформацію.
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Та й ті якісь дуже легесенькі, мабудь щоб бородатих тварин не скривдити.