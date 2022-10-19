Рада схвалила закон про захист фінансової системи від дій Росії

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону про захист фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.

Як повідомляється на сайті парламенту, прийняття відповідного урядового законопроєкту №8008 у першому читанні підтримали 280 народних депутатів.

Документом пропонується внести зміни до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", відповідно до яких, зокрема:

уточнити cуб’єктів первинного фінансового моніторингу під час здійснення операцій з нерухомим майном;

віднести до cуб’єктів первинного фінансового моніторингу осіб, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або посередництво у такій діяльності;

розширити перелік клієнтів, щодо яких суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), шляхом віднесення до них, зокрема, олігархів, окремих суб’єктів, пов’язаних з державою, яка здійснює збройну агресію проти України;

виключити як підставу обов’язкового встановлення неприйнятно високого ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до закону "Про санкції";

звільнити від відповідальності за порушення вимог у сфері запобігання та протидії суб’єктів первинного фінансового моніторингу, "які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)" "у разі відсутності можливості … виконувати обов’язки, передбачені цим законом", тощо.

Прийняття законопроєкту згідно з пояснювальною запискою до нього "сприятиме виявленню та зупиненню операцій, спрямованих на підтримку (фінансування) держави, яка здійснює збройну агресію проти України, захисту економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки України, встановлення посиленого контролю за фінансовими операціями та діяльністю олігархів, адаптації до національного законодавства міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії, імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію, а також усунення колізій у законодавстві України".