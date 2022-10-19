Рада відновила проведення земельних торгів

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель".

Як повідомляється на сайті парламенту, прийняття відповідного законопроєкту №7636 у другому читанні та в цілому підтримали 246 народних депутатів.

Закон передбачає повернення до системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка існувала до запровадження воєнного стану.

"Метою законопроєкту є також підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері охорони земель, у тому числі удосконалення обліку кількості та якості земель, шляхом врегулювання процедури внесення відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Закон передбачає, що система оформлення права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення має застосовуватися у період дії воєнного стану лише тоді, коли Державний земельний кадастр не функціонує протягом 30 робочих днів.

Водночас документ зобов’язує землекористувачів, чиї права користування земельними ділянками с/г призначення зареєстровані районними військовими адміністраціями у відповідних Книгах реєстрації, внести ці відомості про такі права до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Закон також відновлює проведення земельних торгів з передачі у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності.

Крім того, врегульовано питання внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель на підставі документації із землеустрою в галузі охорони земель.

Встановлено, що громадяни та юридичні особи, які одержали право постійного користування земельними ділянками державної та комунальної власності, але відповідно до Земельного кодексу не можуть бути суб’єктами такого права, можуть викупити такі земельні ділянки із розстроченням платежу.

Документ також закріплює право встановлення об’єктів виробництва біометану, які є складовими комплексів з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, на земельних ділянках с/г призначення сільськогосподарських угідь.

Дозволяє в умовах воєнного стану безоплатну приватизацію земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, які перебувають у приватній власності, і земельних ділянок, які передані громадянам у користування до набрання чинності Земельним кодексом.

Також документ відновлює дію норми Земельного кодексу, яка звільняє від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва індустріальні (промислові) парки.

Раніше повідомлялося, що Рада спростила виділення землі для вишок мобільного зв’язку.