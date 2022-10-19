Росія профінансує створення комп’ютерної гри про російських військових найманців

Створена під кураторством Адміністрації Владіміра Путіна організація "Інститут розвитку інтернету" виділить компанії Lipsar Studio грант у розмірі 90 млн руб. на розробку комп’ютерної гри "Спарта" про російських військових найманців.

В основу сюжету гри, бюджет якої оцінюється в 200 млн рублів, ляже історія приватної російської військової компанії (ПВК), найманці якої воюють у вигаданій африканській країні у інтересах уряду РФ, пише Коммерсант.

Загалом, АНО "Інститут розвитку інтернету" (ІРІ) схвалила виділення грантів на 14 проєктів із розробки відеоігор у рамках конкурсу на створення національного контенту в ігровому середовищі.

За даними видання, серед переможців три масштабні комп'ютерні ігри. Окрім "Спарти", це пригодницька гра "Потяги" з бюджетом 180 млн руб. та стратегія у реальному часі "Деніс Давидов" про партизанів війни 1812 року з бюджетом близько 50 млн руб.

Водночас джерело в одному з російських розробників відеоігор вважає, що бюджету в розмірі 200 млн руб. достатньо для створення однокористувацької тактичної гри, "питання в тому, чи зможе компанія офіційно працювати на закордонному ігровому движку".