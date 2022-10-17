Пошкодження Кримського мосту погіршило логістику окупантів, – британська розвідка

Логістичні проблеми, з якими стикаються російські війська на півдні України, загострилися після пошкодження Кримського мосту.

Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, з якими стикаються російські сили на півдні України, ймовірно, скоріш за все стали ще більшими після пошкодження Кримського мосту 8 жовтня 2022 року. Ремонтні роботи тривають, а міст відкритий для руху. Проте біля мосту залишається велика черга вантажівок, які чекають на проїзд", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські сили на півдні України, ймовірно, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зменшення пропускної здатності через Кримський міст.

"Оскільки російські війська у Херсоні напружені, а маршрути постачання через Крим погіршені, наземна лінія постачання через Запорізьку область стає все більш важливою для стійкості російської окупації. Місто Мелітополь стає вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації", – наголосили у відомстві.

Як відомо, 8 жовтня, вранці на Кримському мосту, який з'єднує РФ і тимчасово окупований український Крим, вибухнув вантажний автомобіль – виникла пожежа, обрушилися два прольоти автомобільного полотна.