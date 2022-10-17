Російські компанії почали отримувати з Китаю до 40% бракованих мікрочіпів, – ЗМІ

Після вторгнення РФ в Україну російські компанії почали отримувати з Китаю до 40% бракованих мікросхем та компонентів. Раніше цей показник становив 2%.

Про це повідомляє "Коммерсант" із посиланням на джерела на ринку електроніки.

За його словами, причина полягає у припиненні офіційної співпраці зарубіжних дистриб'юторів із російськими партнерами. Через це останні стали самі налагоджувати канали ввезення електроніки та компонентів через неофіційних постачальників.

На його думку, імпорт бракованих мікрочіпів може призвести до зростання кінцевої вартості російської електроніки вдвічі та збільшення термінів виробництва.



Проблему підтверджує топменеджер великого російського виробника електроніки: дефіцит компонентів, спричинений порушенням логістики через пандемію, цього року посилився через санкції. Виробники, за словами співрозмовника, змушені закуповувати компоненти у неавторизованих постачальників, які не відповідають за якість продукції.



Замовники самі почали закуповувати компоненти в Китаї та інших країнах, не маючи досвіду та технологій перевірки постачальників та продукції. Водночас у Мінпромторгу РФ кажуть, що інформації про збільшення бракованих поставок не отримували.