Зеленський закликав українців обмежити споживання електроенергії

Президент Володимир Зеленський закликав закликав українців скоротити споживання електрики у вечірні години пік – з 17:00 до 23:00.

Про це він повідомив у відеозверненні ввечері 16 жовтня.

"Через російський ракетний терор у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України", – зазначив він.

Як приклад, глава держави мешканців Чернігівщини, які обмежили своє споживання електрики на 20%. Загалом по країні зменшили електроспоживання – на 10%.

"Київ та область – тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", – наголосив Зеленський.