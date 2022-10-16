Рівненський аеропорт переобладнають під митний пост

У приміщеннях рівненського аеропорту облаштовують повноцінний митний пост, де буде місце для стоянки автомобілів, а також місце для зважування транспортних засобів. Обладнають також приміщення для зберігання товарів.

Про це розповів заступник директора Рівненського аеропорту Ігор Насинюк, передають Рівненські новини.

"Вважаю, що цей митний пост користуватиметься попитом, бо наш аеропорт знаходиться біля траси. Вантажним автомобілям буде зручно заїжджати", – сказав Насинюк.

Оскільки митний пост, що діє наразі на вулиці Млинівській, не справляється із наявним навантаженням, відкриття ще одного хабу дасть змогу, зокрема, значно розвантажити вулицю Млинівську. Зручніше буде і самим водіям, яким відтепер не потрібно заїжджати у місто.