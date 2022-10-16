Робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада, – Мінінфраструктури

Робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфрастуктури за результатами зустрічі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

"Сьогодні разом з Міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром обговорили хід реалізації "зернової ініціативи". З моменту старту й до сьогодні вже експортовано понад 7,7 млн тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду. Сторони-учасники "Ініціативи" – ООН, Туреччина та Україна, висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації", – сказано в повідомленні.

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Також під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості прискорення Спільним координаційним центром процесу інспектування суден. Завдяки цьому вдасться суттєво збільшити об’єми експорту зерна в держави Африки, Азії та Європи, а також запобігти утворенню черг на перевірках.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Термін її дії розрахований до 22 листопада 2022 року.